 
الثلاثاء 2024-12-31 03:39 م
 

المعهد القضائي يختتم دورة إدارة المعرفة وبناء استراتيجياتها

المعهد القضائي الأردني
المعهد القضائي الأردني
الثلاثاء، 31-12-2024 02:47 م
الوكيل الإخباري-  اختتمت اليوم الثلاثاء في المعهد القضائي دورة تدريبية مختصة بعنوان: "إدارة المعرفة وبناء استراتيجياتها" بمشاركة مجموعة من كوادر المعهد وأمانة عمان الكبرى.اضافة اعلان


وتأتي الدورة التي حاضر فيها مدربون من المعهد وهيئة الخدمة والإدارة العامة في إطار التعاون القائم بين الطرفين، وتنفيذًا لخطة تنمية الموارد البشرية في المعهد القضائي.

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