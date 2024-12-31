المعهد القضائي يختتم دورة إدارة المعرفة وبناء استراتيجياتها

وتأتي الدورة التي حاضر فيها مدربون من المعهد وهيئة الخدمة والإدارة العامة في إطار التعاون القائم بين الطرفين، وتنفيذًا لخطة تنمية الموارد البشرية في المعهد القضائي.
بترا
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