الإثنين 2025-10-13 10:56 ص
 

قيمة حركات الدفع عبر "إي فواتيركم" تصل إلى 11.57 مليار دينار منذ بداية العام

حركات الدفع عبر "إي فواتيركم"
تعبيرية
 
الإثنين، 13-10-2025 08:53 ص

الوكيل الإخباري-   ارتفع إجمالي قيمة حركات الدفع المنفذة عبر نظام "إي فواتيركم" منذ بداية العام الحالي 2025 إلى 11.57 مليار دينار، حيث وصل عدد الحركات المنفذة إلى 55.19 مليون حركة، بحسب تقرير صادر عن الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

وأظهر تقرير شهر أيلول، ارتفاعا في عدد مستخدمي النظام خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إذ بلغ عدد المستخدمين في أيلول 4.9 مليون مستخدم، بزيادة نسبتها 0.9% مقارنة بـ4.85 مليون مستخدم في آب، و4.81 مليون مستخدم في تموز.


وأشار التقرير إلى أنه من بين إجمالي المستخدمين البالغ عددهم 4.9 مليون، هناك 4.85 مليون مستخدم حالي بنسبة 99.1%، و46.6 ألف مستخدم جديد بنسبة 0.9%.

 
 
