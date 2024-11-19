الملكة رانيا: أحلى زيارة اليوم -صور

وكتبت جلالة الملكة،في منشور عبر "انستغرام" "أحلى زيارة اليوم لجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، كل الشكر والتقدير لسمو الأميرة والعاملين في الجامعة وأكيد للطلبة على الاستقبال الحلو. بالتوفيق إن شاء الله".
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