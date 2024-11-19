الملكة رانيا: أحلى زيارة اليوم -صور

الوكيل الإخباري- نشرت جلالة الملكة رانيا العبدالله اليوم الثلاثاء، صورًا من زيارتها لجامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا.



وكتبت جلالة الملكة،في منشور عبر "انستغرام" "أحلى زيارة اليوم لجامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، كل الشكر والتقدير لسمو الأميرة والعاملين في الجامعة وأكيد للطلبة على الاستقبال الحلو. بالتوفيق إن شاء الله".

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