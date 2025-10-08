الملكة رانيا العبدالله تزور معان وتلتقي مستفيدين من منح التمكين الاقتصادي

08:29 م

الوكيل الإخباري- زارت جلالة الملكة رانيا العبدالله محافظة معان الأربعاء، واطلعت على عدد من المشاريع التنموية والمجتمعية والتقت مستفيدين من برامج التمكين الاقتصادي المدعومة من الديوان الملكي الهاشمي إضافة إلى مستفيدين من منح صندوق الأمان لمستقبل الأيتام.





وبدأت جولة جلالتها في المحافظة بزيارة لمنزل الزوجين ياسر أبو عمر وود الرواد، واللذين يديران استوديو تصوير منزلي مخصص للأطفال في معان قاما بتأسيسه إثر منحة من الديوان الملكي الهاشمي.



وقد استعرض الزوجان أمام جلالتها مسيرة المشروع الذي بدأ بموارد بسيطة، ليغدو اليوم مصدر الدخل الأساسي للعائلة.



وخلال جولتها في المدينة زارت الملكة كشك الحلويات الذي يديره الشاب محمد المعاني، وهو مشروع صغير يشتهر بتقديم "الهريسة المعانية" التي تجذب الزوار والمارين عبر المدينة.



وعبر المعاني عن امتنانه للفتة التي تعكس دعم جلالة الملكة لأصحاب المشاريع المدرة للدخل التي تمثل ركيزة مهمة للاقتصاد المحلي وفرص التشغيل الذاتي.



كما التقت جلالتها في قصر الملك المؤسس في معان، مجموعة من المستفيدين من منحة الديوان الملكي الهاشمي، إلى جانب عدد من رؤساء الجمعيات المحلية، بحضور محافظ معان خالد حجاج، ورئيس جمعية مراكز الانماء الاجتماعي الدكتورة فريال صالح، والمدير التنفيذي للشركة الأردنية لإحياء التراث مؤيد أبو رمان.



ونقلت جلالة الملكة تحيات جلالة الملك عبدالله إلى أهل معان وأعربت عن سعادتها بالتواجد في محافظة معان، مشيدة بروح التعاون التي لمستها بين أصحاب المشاريع والمبادرات التنموية، مؤكدة أهمية التنوع في المشاريع التي اطلعت عليها.



ويذكر أنه تم تقديم قروض ميسرة لـ 124 عائلة في محافظة معان، بإشراف جمعية مراكز الانماء الاجتماعي، وتوسعت 88 من هذه المشاريع.



كما تحدث عدد من المستفيدين ورؤساء الجمعيات عن تجاربهم الناجحة في إنشاء مشاريع مدرة للدخل، مؤكدين أهمية الدعم المقدم في تحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز استقلاليتهم الاقتصادية.



وفي ختام الزيارة، التقت جلالة الملكة بـ ١٤ مستفيداً من الشباب المستفيدين من صندوق الأمان لمستقبل الأيتام في محافظة معان، إلى جانب ممثلي أربع جمعيات أيتام محلية شريكة.



وقدمت مدير عام الصندوق نور الحمود عرضاً حول جهود الصندوق في تمكين الشباب الأيتام عبر التعليم والدعم المهني، موضحة أن عدد المستفيدين في معان بلغ حتى اليوم 279 شاباً وشابة، منهم 196 أنهوا تعليمهم بنجاح، وذلك بالتعاون مع أربع جمعيات محلية.



وأكدت الحمود أن الصندوق يسعى إلى توسيع قاعدة المستفيدين في مختلف محافظات المملكة، مع التركيز على دعم التعليم العالي والتأهيل المهني للشباب.



وجاءت هذه الزيارة في إطار نشاط جلالتها المستمر لمتابعة قصص النجاح ودعم المبادرات في المجتمعات المحلية.




