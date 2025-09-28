الأحد 2025-09-28 06:44 م
 

الملك: الأردن على أتم الاستعداد كما هو دوما لحماية سيادته وأمنه

جلالة الملك عبد الله الثاني
الملك عبدﷲ الثاني
 
الأحد، 28-09-2025 04:41 م

الوكيل الإخباري-   أكد جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأحد، أن الأردن على أتم الاستعداد، كما هو دوما، لحماية سيادته وأمنه، وذلك خلال لقاء جلالته رؤساء وزراء سابقين في قصر الحسينية، إذ تحدث جلالته عن التطورات بالمنطقة ونتائج زيارته إلى نيويورك الأسبوع الماضي للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، واصفا إياها بالناجحة.

وأشار جلالته إلى أن الأردن يعمل بالتنسيق مع الأشقاء العرب والشركاء على تفاصيل الخطة الشاملة حول غزة التي عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على القادة العرب والمسلمين، مؤكدا أنها شهدت توافقا بنسبة كبيرة.


وأشار جلالة الملك إلى التقارب الكبير مع القادة العرب والمسلمين والتطابق في وجهات النظر مع الدول الصديقة حول التطورات في المنطقة، وخاصة القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة، لافتا إلى الإجماع الدولي حول حل الدولتين كالسبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.


كما تطرق اللقاء إلى العدوان الإسرائيلي على قطر، إذ أكد جلالته أن هذا التعدي يحمل رسالة واضحة، الهدف منها إرهاب المنطقة بالقوة، لافتا إلى أن العدوان أضر بعلاقات إسرائيل مع دول الإقليم.


وتناول اللقاء مجمل التطورات في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في سوريا ولبنان، وحرص الأردن على دعم جهودهما في الحفاظ على سيادتهما واستقرارهما.


وأشار جلالته إلى مضي الأردن قدما في مسارات التحديث الثلاث، رغم صعوبة الأوضاع الإقليمية، مؤكدا أهمية إنجاز المشاريع الاقتصادية قيد التنفيذ.


وضم اللقاء رؤساء الوزراء السابقين، أحمد عبيدات، وعبدالكريم الكباريتي، وعبدالرؤوف الروابدة، وعلي أبو الراغب، وفيصل الفايز، وعدنان بدران، ونادر الذهبي، وعون الخصاونة، وعبدﷲ النسور، وهاني الملقي، وبشر الخصاونة.


وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني.

 
 
