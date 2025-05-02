الملك: المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة

الوكيل الإخباري- عقد جلالة الملك عبدالله الثاني في العاصمة تيرانا، اليوم الجمعة، لقاءين منفصلين مع الرئيس الألباني باجرام بيجاج، ورئيس الوزراء الألباني إيدي راما، ركزا على سبل تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.

اضافة اعلان



وتم التأكيد على أهمية توسيع التعاون بين الأردن وألبانيا في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية، والتجارية، والسياحة، فضلا عن تعاونهما في تعزيز الحوار بين الأديان.



وأعرب جلالته خلال اللقاءين، بحضور سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، عن تقديره لدور ألبانيا في محاربة التطرف والإرهاب ضمن "مبادرة اجتماعات العقبة".



وجرى بحث آخر المستجدات في الإقليم، إذ شدد جلالة الملك على أن المنطقة لن تنعم بالاستقرار دون منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة.



وأكد الجانبان ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين.



وشدد جلالته على ضرورة تكثيف الجهود الدولية المبذولة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، واستئناف إدخال المساعدات الإغاثية، وإنهاء التصعيد بالضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



بدوره، لفت الرئيس الألباني إلى الدور المهم للأردن، بقيادة جلالة الملك، في العمل على تحقيق الاستقرار بالإقليم، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع المملكة في جميع المجالات.



وحضر اللقاءين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، المهندس علاء البطاينة، وسفير الأردن لدى ألبانيا زهير النسور.