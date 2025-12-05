الأمير علي يترأس الوفد الأردني لحضور قرعة كأس العالم في العاصمة الأميركية واشنطن

الوكيل الإخباري- يترأس سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الوفد الأردني المشارك في مراسم قرعة كأس العالم 2026، التي ستعقد في العاصمة الأميركية واشنطن.

ويرافق الأمير علي كل من: الأمينة العامة للاتحاد الأردني لكرة القدم، سمر نصار، والسفير الأردني للقرعة عبد الله أبو زمع.