الأمير علي يترأس الوفد الأردني لحضور قرعة كأس العالم في العاصمة الأميركية واشنطن

الوكيل الإخباري-   يترأس سمو الأمير علي بن الحسين، رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الوفد الأردني المشارك في مراسم قرعة كأس العالم 2026، التي ستعقد في العاصمة الأميركية واشنطن.

ويرافق الأمير علي كل من: الأمينة العامة للاتحاد الأردني لكرة القدم، سمر نصار، والسفير الأردني للقرعة عبد الله أبو زمع.

 

وتعقد القرعة القرعة في مركز كينيدي بواشطن الأميركية، لتحديد مصير المنتخبات الـ 48 التي ستشارك في البطولة المرتقبة، والتي ستُقام لأول مرة في 3 دول هي: الولايات المتحدة، كندا، والمكسيك.

 
 


