الجمعة 2025-12-05 10:03 م

بيان رسمي بشأن الحالة الصحية للفنانة حياة الفهد

الجمعة، 05-12-2025 09:19 م

الوكيل الإخباري-  كشف الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصُنّاع الترفيه، عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة الكويتية القديرة حياة الفهد، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال رحلتها العلاجية في بريطانيا، حيث تتلقى العلاج من آثار إصابتها بجلطة دماغية قبل شهور.

وأوضح في بيان رسمي، أن الفنانة حياة الفهد لا تزال في لندن تستكمل علاجها، مشيرًا إلى أنها تعرضت مؤخرًا لأزمة صحية حادة استدعت دخولها غرفة العناية المركزة للمرة الثانية منذ وصولها إلى العاصمة البريطانية.

وأشار إلى أن الوعكة الصحية التي ألمّت بالفهد جاءت نتيجة تعرضها لالتهابات حادة ظهرت بشكل مفاجئ، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن الفريق الطبي المعالج في لندن تمكن من السيطرة على الوضع بسرعة، حيث تم تزويدها بالمضادات الحيوية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

ووجّه الاتحاد في بيانه الشكر لجمهورها وللفنانين والإعلاميين الذين حرصوا على متابعة حالتها الصحية، معربًا عن أمله من الجميع الاستمرار في الدعاء لها بالشفاء العاجل.

