بيان رسمي بشأن الحالة الصحية للفنانة حياة الفهد

وأوضح في بيان رسمي، أن الفنانة حياة الفهد لا تزال في لندن تستكمل علاجها، مشيرًا إلى أنها تعرضت مؤخرًا لأزمة صحية حادة استدعت دخولها غرفة العناية المركزة للمرة الثانية منذ وصولها إلى العاصمة البريطانية.
وأشار إلى أن الوعكة الصحية التي ألمّت بالفهد جاءت نتيجة تعرضها لالتهابات حادة ظهرت بشكل مفاجئ، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية بشكل ملحوظ، مؤكدًا أن الفريق الطبي المعالج في لندن تمكن من السيطرة على الوضع بسرعة، حيث تم تزويدها بالمضادات الحيوية وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
ووجّه الاتحاد في بيانه الشكر لجمهورها وللفنانين والإعلاميين الذين حرصوا على متابعة حالتها الصحية، معربًا عن أمله من الجميع الاستمرار في الدعاء لها بالشفاء العاجل.
-
أخبار متعلقة
-
الحكم بسجن طبيب تورّط في وفاة نجم مسلسل "فريندز"
-
السجن 3 سنوات للمتهمين باستغلال "شيكات" الفنانة بوسي
-
ما حقيقة وفاة الفنانة الكويتية حياة الفهد؟
-
حقيقة إفلاس الفنانة فيروز
-
استحوذ على جوائز 2025.. عمرو دياب يتوج بلقب أفضل فنان وألبوم
-
أنغام تطلب من جمهورها الدعاء لتامر حسني
-
تامر عاشور ينفي التعاون مع شيرين مُجدداً ويكشف موعد ألبومه المرتقب
-
أحمد فهمي يروي تفاصيل "صادمة" حول طلاقه من هنا الزاهد