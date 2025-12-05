تهالك أجزاء من طريق إربد عجلون وسط مطالب بإعادة تأهيلها

وقال مواطنون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطريق تعتبر من الطرق الحيوية الرابطة بين إربد والعديد من الألوية ومحافظة عجلون؛ مما يستدعي إعادة تأهيلها وصيانتها حفاظًا على السلامة المرورية.
وقال المواطن أحمد القضاة، الذي يسلك الطريق يوميًا بمركبته، إن مدخل الطريق الممتد من بلدة إيدون إلى إشارة المزار، مضى على تعبيده سنوات طويلة وبات بحاجة ماسة لإعادة التعبيد والتأهيل إثر انتشار الحفر والمطبات الهوائية في مساره، لافتًا إلى اضطرار سائقي المركبات للانحراف المفاجئ لتفادي تلك الحفر؛ مما يتسبب بحوادث مرورية متكررة.
وأشار المواطنان عبد الله الدرادكة وخالد بني ملحم، إلى أن أعمال الصيانة الروتينية باتت لا تجدي نفعًا مع حالة التشققات والهبوطات والاهتراء في الطبقة الإسفلتية للطريق بعدة مواقع، لافتيْن إلى ضرورة إعادة تأهيل مسافتها المحتاجة بالكامل إلى خلطة إسفلتية وتركيب حواجز أمان وتوسعة المنعطفات وتحسين الإنارة الليلية، سيما مع كثافة حركة السير على الطريق.
من جهته، قال مدير أشغال محافظة إربد، المهندس معن الربضي، لـ(بترا)، إن الطريق بحاجة فعلية إلى إعادة تأهيل وتنفيذ خلطة إسفلتية كاملة، مشيرًا إلى تنفيذ أعمال صيانة للحفر سابقًا في جسم الطريق لضمان السلامة المرورية والعامة للمستخدمين.
