الجمعة 2025-12-05 07:52 م

تهالك أجزاء من طريق إربد عجلون وسط مطالب بإعادة تأهيلها

تهالك أجزاء من طريق إربد عجلون وسط مطالب بإعادة تأهيلها
ارشيفية
الجمعة، 05-12-2025 06:53 م

الوكيل الإخباري-    تعاني أجزاء من طريق إربد عجلون ضمن المسافة الممتدة من بلدة إيدون جنوبي إربد لغاية إشارة المزار، من تهالك بنيتها التحتية التي تتسبب بالحوادث المرورية المتكررة والأضرار المادية بالمركبات.

اضافة اعلان


وقال مواطنون لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الطريق تعتبر من الطرق الحيوية الرابطة بين إربد والعديد من الألوية ومحافظة عجلون؛ مما يستدعي إعادة تأهيلها وصيانتها حفاظًا على السلامة المرورية.
وقال المواطن أحمد القضاة، الذي يسلك الطريق يوميًا بمركبته، إن مدخل الطريق الممتد من بلدة إيدون إلى إشارة المزار، مضى على تعبيده سنوات طويلة وبات بحاجة ماسة لإعادة التعبيد والتأهيل إثر انتشار الحفر والمطبات الهوائية في مساره، لافتًا إلى اضطرار سائقي المركبات للانحراف المفاجئ لتفادي تلك الحفر؛ مما يتسبب بحوادث مرورية متكررة.


وأشار المواطنان عبد الله الدرادكة وخالد بني ملحم، إلى أن أعمال الصيانة الروتينية باتت لا تجدي نفعًا مع حالة التشققات والهبوطات والاهتراء في الطبقة الإسفلتية للطريق بعدة مواقع، لافتيْن إلى ضرورة إعادة تأهيل مسافتها المحتاجة بالكامل إلى خلطة إسفلتية وتركيب حواجز أمان وتوسعة المنعطفات وتحسين الإنارة الليلية، سيما مع كثافة حركة السير على الطريق.


من جهته، قال مدير أشغال محافظة إربد، المهندس معن الربضي، لـ(بترا)، إن الطريق بحاجة فعلية إلى إعادة تأهيل وتنفيذ خلطة إسفلتية كاملة، مشيرًا إلى تنفيذ أعمال صيانة للحفر سابقًا في جسم الطريق لضمان السلامة المرورية والعامة للمستخدمين.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الأمم المتحدة: تضاعف إصابات الفلسطينيين على يد المستوطنين بالضفة الغربية العام الحالي

فلسطين الأمم المتحدة: تضاعف إصابات الفلسطينيين على يد المستوطنين بالضفة الغربية العام الحالي

إصابة فلسطينيَين برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون

فلسطين إصابة فلسطينيَين برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون

تهالك أجزاء من طريق إربد عجلون وسط مطالب بإعادة تأهيلها

أخبار محلية تهالك أجزاء من طريق إربد عجلون وسط مطالب بإعادة تأهيلها

مجمع الملك الحسين للأعمال ينعى الدكتور معتز النابلسي وعائلته

نعـي فـاضل مجمع الملك الحسين للأعمال ينعى الدكتور معتز النابلسي وعائلته

الرئيس اللبناني جوزاف عون يتحدث مع وفد مجلس الأمن في القصر الرئاسي اللبناني

عربي ودولي الرئيس اللبناني لوفد مجلس الأمن: لا نريد الحرب ولا رجوع عن حصر السلاح بيد الجيش

ذهب

اقتصاد محلي كم بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 في الأردن الجمعة

جانب من اللقاء

أخبار محلية اللواء الركن الحنيطي يلتقي نائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية

الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا في بلدة الخضر

فلسطين الاحتلال ينصب حاجزا عسكريا في بلدة الخضر



 
 





الأكثر مشاهدة