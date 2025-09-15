الإثنين 2025-09-15 06:02 م
 

الملك: ردّنا على العدوان على قطر يجب أن يكون واضحاً وحاسماً ورادعاً

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الإثنين، 15-09-2025 04:27 م
الوكيل الإخباري-   ألقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم، كلمة الأردن خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عُقدت في الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر.اضافة اعلان


وأكد جلالة الملك، في كلمته، وقوف الأردن إلى جانب قطر بكل الإمكانيات، مشدداً على دعم المملكة المطلق لأي خطوة تتخذها الدوحة لمواجهة هذا العدوان، ولحماية أمنها واستقرارها وسلامة شعبها.

وقال جلالته: "أمن قطر أمننا، واستقرارها استقرارنا، ودعمنا لكم مطلق"، مشيراً إلى أن العدوان الإسرائيلي على الدوحة جاء بعد حوالي عامين من بدء الحرب الوحشية على غزة، والتي خرقت خلالها إسرائيل القانون الدولي وكل القيم الإنسانية.

وأضاف أن إسرائيل تمادت أيضاً في الضفة الغربية بإجراءاتها غير الشرعية التي تعيق حل الدولتين وتنسف فرص تحقيق السلام العادل، مؤكداً استمرارها في تهديد أمن واستقرار لبنان وسوريا، وها هي الآن تعتدي على سيادة قطر وأمنها.

وأوضح جلالة الملك أن الحكومة الإسرائيلية تزداد هيمنة وتطرفاً لأن المجتمع الدولي سمح لها بأن تكون فوق القانون، داعياً إلى مراجعة شاملة لكل أدوات العمل العربي والإسلامي المشترك لمواجهة خطر هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.

وشدد جلالته على ضرورة أن تخرج القمة اليوم بقرارات عملية لمواجهة هذا الخطر، معتبراً أن العدوان على قطر دليل واضح على أن التهديد الإسرائيلي لا يعرف حدوداً.

وخاطب جلالة الملك القادة المشاركين في القمة قائلاً: "ردّنا يجب أن يكون واضحاً، حاسماً، ورادعاً".
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الشباب وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

أخبار محلية وزارة الشباب وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

ا

عربي ودولي عاجل الشرع: قوتنا في لم شمل أمتنا وضعفنا في تفرقتها

وزير الزراعة يستقبل السفير الياباني لدى المملكة

أخبار محلية وزير الزراعة يستقبل السفير الياباني لدى المملكة

اا

شؤون برلمانية "خارجية الأعيان" تبحث المستجدات الإقليمية

ت

عربي ودولي الرئيس اللبناني: لنقول للعالم إننا جاهزون للسلام وفقا لمبادرة السلام العربية

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل منسقة الأمم المتحدة المقيمة في الأردن

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل منسقة الأمم المتحدة المقيمة في الأردن

وزير الإدارة المحلية: الغرف التجارية شريك في التنمية وتحفيز النشاط الاقتصادي

أخبار محلية وزير الإدارة المحلية: الغرف التجارية شريك في التنمية وتحفيز النشاط الاقتصادي

ا

عربي ودولي الرئيس الإيراني: الهجوم الإسرائيلي على قطر كان إرهابا سافرا ينتهك كل الأعراف الدولية



 
 





الأكثر مشاهدة