الملك: ردّنا على العدوان على قطر يجب أن يكون واضحاً وحاسماً ورادعاً

الوكيل الإخباري- ألقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم، كلمة الأردن خلال القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عُقدت في الدوحة لبحث الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر. اضافة اعلان





وأكد جلالة الملك، في كلمته، وقوف الأردن إلى جانب قطر بكل الإمكانيات، مشدداً على دعم المملكة المطلق لأي خطوة تتخذها الدوحة لمواجهة هذا العدوان، ولحماية أمنها واستقرارها وسلامة شعبها.



وقال جلالته: "أمن قطر أمننا، واستقرارها استقرارنا، ودعمنا لكم مطلق"، مشيراً إلى أن العدوان الإسرائيلي على الدوحة جاء بعد حوالي عامين من بدء الحرب الوحشية على غزة، والتي خرقت خلالها إسرائيل القانون الدولي وكل القيم الإنسانية.



وأضاف أن إسرائيل تمادت أيضاً في الضفة الغربية بإجراءاتها غير الشرعية التي تعيق حل الدولتين وتنسف فرص تحقيق السلام العادل، مؤكداً استمرارها في تهديد أمن واستقرار لبنان وسوريا، وها هي الآن تعتدي على سيادة قطر وأمنها.



وأوضح جلالة الملك أن الحكومة الإسرائيلية تزداد هيمنة وتطرفاً لأن المجتمع الدولي سمح لها بأن تكون فوق القانون، داعياً إلى مراجعة شاملة لكل أدوات العمل العربي والإسلامي المشترك لمواجهة خطر هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة.



وشدد جلالته على ضرورة أن تخرج القمة اليوم بقرارات عملية لمواجهة هذا الخطر، معتبراً أن العدوان على قطر دليل واضح على أن التهديد الإسرائيلي لا يعرف حدوداً.



وخاطب جلالة الملك القادة المشاركين في القمة قائلاً: "ردّنا يجب أن يكون واضحاً، حاسماً، ورادعاً".