الملك لابن سلمان: لا بد من حشد موقف دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة الدول العربية

وجدد جلالة الملك، خلال اتصال هاتفي مع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، إدانته للاعتداء الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، مؤكداً ضرورة احترام القانون الدولي.
