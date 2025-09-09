الملك لابن سلمان: لا بد من حشد موقف دولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة الدول العربية

07:03 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/745481 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، ضرورة تكثيف الجهود العربية لحشد موقف دولي فاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة الدول العربية، والتي تقوض أمن المنطقة واستقرارها. اضافة اعلان





وجدد جلالة الملك، خلال اتصال هاتفي مع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، إدانته للاعتداء الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، مؤكداً ضرورة احترام القانون الدولي.

