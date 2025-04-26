السبت 2025-04-26 03:21 م
 

الملك والملكة يشاركان بمراسم جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان

جانب من مشاركة جلالة الملك وجلالة الملكة في جنازة البابا فرنسيس
جانب من مشاركة جلالة الملك وجلالة الملكة في جنازة البابا فرنسيس
 
السبت، 26-04-2025 01:58 م
الوكيل الإخباري-   شارك جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، السبت، بمراسم جنازة قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان.اضافة اعلان


وجمعت الملك وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان 6 لقاءات، في الأعوام 2024، 2022، 2017، 2014، 2013.

وركزت اللقاءات على التعاون لتعزيز حوار الأديان والعيش المشترك بين الشعوب، وأهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحرص الأردن على حماية الوجود المسيحي ورعاية المواقع الدينية، في مقدمتها موقع عماد السيد المسيح "المغطس"، والدعوة لوقف اعتداءات المستوطنين على القدس والضفة الغربية، ودعم جهود تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

كما ركزت اللقاءات على تثمين مواقف البابا فرنسيس تجاه قضايا المنطقة ودعواته
 
gnews

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جانب من مشاركة جلالة الملك وجلالة الملكة في جنازة البابا فرنسيس

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