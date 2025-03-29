الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول عيد الفطر

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، من قادة وأولياء عهد دول عربية وإسلامية وصديقة.

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وأعرب مرسلو البرقيات عن أسمى آيات التهنئة والتبريك لجلالة الملك بهذه المناسبة، سائلين المولى العلي القدير أن يعيدها على جلالته باليمن والبركات، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار.



كما تلقى جلالة الملك برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.