الأحد 2025-04-13 05:20 م
 

الملك يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير عمل جهاز الأمن العام

جلالة الملك عبد الله الثاني خلال افتتاحه نادي ضباط الأمن العام في منطقة غمدان
جلالة الملك عبد الله الثاني خلال افتتاحه نادي ضباط الأمن العام في منطقة غمدان
 
الأحد، 13-04-2025 05:09 م

الوكيل الإخباري-   أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة عن فخره بجهاز الأمن العام، واعتزازه بجهود منتسبيه في الحفاظ على أمن الوطن ودعم سيادة القانون.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال لقاء جلالته بمدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، وعدد من مديري الإدارات والقادة في المديرية، وذلك بمقر النادي الجديد لضباط الأمن العام بمنطقة غمدان، الذي افتتحه جلالة الملك، الأحد.


واستمع جلالة الملك، خلال اللقاء، إلى إيجازات عن عمل إدارات ووحدات الأمن العام وخططها للتطوير والتحديث.


وأكد جلالته أهمية الاستمرار في تطوير عمل جهاز الأمن العام من خلال خطط متكاملة لجميع المديريات والدوائر.


بدوره، أكد اللواء المعايطة مضي جهاز الأمن العام بالتطوير والتحديث والبناء لمواجهة التحديات وتحمل المسؤوليات الأمنية والإنسانية والقيام بالواجبات على أكمل وجه بكفاءة واحترافية، وإنفاذ القانون على الجميع دون تحيز أو تمييز، مشيرا إلى أن افتتاح النادي يأتي في إطار السعي للارتقاء بالخدمات المقدمة لمنتسبي الأمن العام.

 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبد الله الثاني خلال افتتاحه نادي ضباط الأمن العام في منطقة غمدان

أخبار محلية الملك يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير عمل جهاز الأمن العام

مجلس النواب

شؤون برلمانية "الاقتصاد النيابية": مشروع قانون الأبنية والأراضي عصري وتقدمي ويحقق العدالة

العيسوي يعزي الخوالدة

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي الخوالدة

شعار جامعة آل البيت

أخبار محلية ندوة حول "الذكاء الاصطناعي وعلوم الأرض في "آل البيت"

نقود

أخبار محلية "الإقراض الزراعي": اتفاقية تطوير الزراعة المقاومة للمناخ خطوة في دعم المزارعين

انطلاق أول رحلة سياحية من عمّان إلى أم الجمال ضمن مؤسسة الخط الحديدي الحجازي

أخبار محلية بحث تنظيم رحلات بالقطار أسبوعيا لموقع أم الجمال الأثري

مديرية الأمن العام

أخبار محلية مديرية الأمن العام تجدد غلاف صفحاتها

الجامعة الهاشمية

أخبار محلية ورشة حول الاعتماد الدولي لبرنامج إعداد المعلمين في "الهاشمية"



 
 





الأكثر مشاهدة