 
الثلاثاء 2024-09-24 01:43 ص
 
 

الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود العربية لوقف الحرب على لبنان

جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
الثلاثاء، 24-09-2024 01:00 ص

الوكيل الإخباري-   أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت، الاثنين، أهمية تكثيف الجهود العربية، بالتنسيق مع الأطراف الدولية الفاعلة، لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان.

اضافة اعلان


وشدد جلالته خلال اللقاء، الذي عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن الخطوة الفورية المطلوبة لوقف التصعيد في المنطقة هي وقف الحرب على غزة.


وبحث جلالة الملك وسمو ولي عهد الكويت المتطلبات الإغاثية في غزة وسبل التعاون بين البلدين لتعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع.


وحذر جلالته من تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

 
gnews

أحدث الأخبار

جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح

أخبار محلية الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود العربية لوقف الحرب على لبنان

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية: عدوان إسرائيل على لبنان مكنّه العجز الدولي عن وقف العدوان على غزة

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يؤكد في اتصال مع ميقاتي وقوف الأردن المطلق مع لبنان

الملكة

أخبار محلية الملكة رانيا العبدالله تدعو لحماية الأطفال الفلسطينيين

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يعقد سلسلة لقاءات على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

جانب من زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة

أخبار محلية الحنيطي يؤكد أهمية توظيف أنظمة الطائرات المسيرة القتالية لخدمة القوات المسلحة

جمعية البنوك

اقتصاد محلي البنك المركزي بالمرتبة الأولى عالميًا في جائزة “إعلان مايا”

زين تقدم لمشتركيها 60 دقيقة مجانية على لبنان

أخبار الشركات زين تقدم لمشتركيها 60 دقيقة مجانية على لبنان



 


الأكثر مشاهدة