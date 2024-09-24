الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود العربية لوقف الحرب على لبنان

وشدد جلالته خلال اللقاء، الذي عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن الخطوة الفورية المطلوبة لوقف التصعيد في المنطقة هي وقف الحرب على غزة.
وبحث جلالة الملك وسمو ولي عهد الكويت المتطلبات الإغاثية في غزة وسبل التعاون بين البلدين لتعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع.
وحذر جلالته من تداعيات الاعتداءات الإسرائيلية الخطيرة على الفلسطينيين في الضفة الغربية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
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