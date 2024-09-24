الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود العربية لوقف الحرب على لبنان

الوكيل الإخباري- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد دولة الكويت، الاثنين، أهمية تكثيف الجهود العربية، بالتنسيق مع الأطراف الدولية الفاعلة، لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان.

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وشدد جلالته خلال اللقاء، الذي عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أن الخطوة الفورية المطلوبة لوقف التصعيد في المنطقة هي وقف الحرب على غزة.



وبحث جلالة الملك وسمو ولي عهد الكويت المتطلبات الإغاثية في غزة وسبل التعاون بين البلدين لتعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع.