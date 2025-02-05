 
الأربعاء 2025-02-05 07:51 م
 

الملك يبحث مع الرئيس الألماني تعزيز الشراكة المتينة بين البلدين

جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يستقبلان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لدى وصوله إلى قصر الحسينية
جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يستقبلان الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لدى وصوله إلى قصر الحسينية
الأربعاء، 05-02-2025 06:38 م

الوكيل الإخباري- أجرى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، مباحثات مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير تناولت العلاقات الثنائية، ومستجدات المنطقة.

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وركزت المباحثات الثنائية التي تبعتها موسعة في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، على فرص تعزيز الشراكة المتينة بين البلدين.


وجرى التأكيد على حرص الأردن وألمانيا على مواصلة العمل على المشاريع المشتركة بين البلدين في القطاعات التنموية الحيوية مثل المياه والتعليم.


وفي بداية المباحثات، لفت جلالة الملك إلى أنه بالرغم من التحديات في المنطقة خلال السنوات الماضية، ازدادت متانة العلاقات الثنائية وتم تعزيز التعاون.


وأعرب جلالته عن تقديره والأردنيين، لألمانيا على الدعم المستمر الذي تقدمه للمملكة.


وبين جلالة الملك أن هناك فرصا كثيرة يمكن أن تنشأ بين البلدين، بما يسهم في تحقيق مستقبل واعد بينهما، ويحقق السلام والتضامن والازدهار في الشرق الأوسط.


بدوره، لفت الرئيس الألماني إلى التعاون الوثيق الذي يربط بين الأردن وألمانيا، مبينا أن بلاده تعمل مع الأردن لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.


وأعرب عن سعادته بتسليم كمية جديدة من الإمدادات الطبية للمستشفيين الأردنيين في قطاع غزة أمس الثلاثاء.


وخلال المباحثات، أشاد جلالة الملك بدعم ألمانيا لجهود السلام وفقا لحل الدولتين، وبدورها في إِرسال المساعدات لغزة.


وشدد جلالته على ضرورة ضمان تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، محذرا من خطورة التصعيد في الضفة الغربية.

 
gnews

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