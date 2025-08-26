البنك العربي ورابطة الدوري الإسباني (لاليغا) يعلنان عن شراكة حصرية

10:32 ص

الوكيل الإخباري- وقع البنك العربي ورابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا) على اتفاقية استراتيجية يصبح بموجبها البنك العربي الراعي المصرفي الرسمي لليغا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر عدة دول في المنطقة. اضافة اعلان





وترتكز هذه الشراكة المتميزة على قيم مشتركة تتمثل في بناء الروابط والابتكار والسعي الدائم لتقديم تجارب حصرية، تحت مظلة الهوية المؤسسية البصرية الجديدة للبنك العربي والوصف التعريفي لشعار البنك "الوصول بداية".



ومن شأن هذا التعاون مع الليغا أن يساهم في تعزيز تواصل العلامة التجارية للبنك العربي مع الملايين من متابعي الدوري الإسباني وعشاق كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال مبادرات حصرية، تشمل العروض الفريدة والمحتوى المشترك والوصول إلى تجارب كرة قدم لا تُنسى بحيث تقرب عملاء البنك العربي من قلب اللعبة.



ويعكس هذا التعاون مع الليغا اهتمام البنك العربي بإبراز تواجده على الساحة الرياضية محليا وإقليميا من خلال كرة القدم، الرياضة الأكثر شعبية في العالم، حيث يتجسد هذا الاهتمام عبر شراكة البنك ودعمه المتواصل للاتحاد الأردني لكرة القدم على مدار نحو 14 عاما وكونه الراعي الرئيسي للمنتخب الوطني الأردني لكرة القدم (منتخب النشامى)، الذي حقق مؤخرا إنجازا تاريخيا بتأهله إلى كأس العالم 2026.



وفي تعليقها على هذه الشراكة قالت مايتي بينتورا، مديرة المكتب الإقليمي لليغا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: " نفتخر بشراكتنا مع البنك العربي، المؤسسة المصرفية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذه الشراكة مبنية على التزام متبادل بالتميز والنمو، وستتيح لنا تقريب لاليغا من جماهيرها في جميع أنحاء المنطقة من خلال مبادرات مبتكرة وهادفة."



هذا وتمهد هذه الشراكة الطريق لمرحلة جديدة ومثيرة في مجال الرياضة والخدمات المصرفية من خلال الاستفادة من تميز البنك العربي وقوة علامته التجارية إقليميا والانتشار العالمي لليغا، لتوظيف الأحداث الرياضية بما يعزز الروابط والتواصل بين المجتمعات.



يذكر أن مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance) العالمية ومقرها في نيويورك، قد منحت البنك العربي مؤخرا جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2025" تقديرا للمكانة الريادية التي يحظى بها البنك على الصعيد المصرفي في المنطقة