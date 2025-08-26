الثلاثاء 2025-08-26 12:11 م
 

وزارة التربية الفلسطينية: 18.489 طالبا استشهدوا منذ بداية العدوان على غزة والضفة

مدرسة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)
مدرسة مدمرة تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)
 
الوكيل الإخباري-   قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إن 18,489 طالبًا استُشهدوا، و28,854 أصيبوا بجروح، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من تشرين الأول الماضي.

وأوضحت الوزارة، في بيان صدر يوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان بلغ أكثر من 18,346 طالبًا، بينما بلغ عدد المصابين 27,884.

أما في الضفة الغربية، فقد استُشهد 143 طالبًا وأُصيب 970 آخرون، إضافة إلى اعتقال 740 طالبًا.

كما أشارت الوزارة إلى استشهاد 970 معلّمًا وإداريًا، وإصابة 4,533 آخرين في غزة والضفة، فيما تم اعتقال أكثر من 199 معلّمًا وإداريًا في الضفة الغربية.

وذكرت أن 160 مدرسة حكومية دُمّرت بالكامل في قطاع غزة، إضافة إلى 63 مبنى جامعيًا، بينما تعرضت 118 مدرسة حكومية و93 مدرسة تابعة لوكالة الأونروا للقصف والتخريب.

وأضافت أن العدوان أدّى إلى إزالة 25 مدرسة بالكامل، بطلبتها ومعلميها، من السجل التعليمي.
أما في الضفة الغربية، فقد تعرضت 152 مدرسة للتخريب، وتم اقتحام 8 جامعات وكليات وتخريب مرافقها بشكل متكرر، كما اضطرت الجامعات إلى اعتماد نظام التعليم الإلكتروني بسبب الظروف الراهنة.

 
 
