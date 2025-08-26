وزارة التربية الفلسطينية: 18.489 طالبا استشهدوا منذ بداية العدوان على غزة والضفة

الوكيل الإخباري- قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية إن 18,489 طالبًا استُشهدوا، و28,854 أصيبوا بجروح، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية في السابع من تشرين الأول الماضي.



وأوضحت الوزارة، في بيان صدر يوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان بلغ أكثر من 18,346 طالبًا، بينما بلغ عدد المصابين 27,884.

