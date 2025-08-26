الطاقة تستضيف محاضرة توعوية حول النزاهة ومكافحة الفساد

وقال العياصرة خلال محاضرة توعوية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الثلاثاء ضمن برنامج زائر الشهر، بعنوان "النزاهة ومكافحة الفساد: نهضة وتنمية" إن الهيئة تمتلك بموجب القوانين صلاحيات النظر بالعديد من جرائم الفساد، مثل الرشوة، والاختلاس، والاستيلاء على المال العام، واستغلال النفوذ، والكسب غير المشروع، وإساءة استعمال السلطة، والتزوير، وغسيل الأموال.
وأشار إلى إطلاق مؤشر النزاهة الوطني عام 2022، لفحص مدى امتثال الإدارات العامة لمعايير النزاهة الوطنية، وقياس مدى التزام المؤسسات بمعايير سيادة القانون، والمساءلة، والشفافية، والحوكمة الرشيدة، وبما يعزز ثقة الجمهور في أدائها ويدفعها نحو مكافحة الفساد والوقاية منه.
وقال، إن الهيئة بصدد إعلان نتائج النسخة الثانية من المؤشر لعام 2024، حيث تمت المتابعة مع 121 وزارة ومؤسسة وهيئة ودائرة، وعقد ورش عمل في هذه المؤسسات، مشيراً إلى أن الهيئة أطلقت في حزيران الماضي قافلة النزاهة ضمن إطار الدورة الثانية لمؤشر النزاهة الوطني.
وأشار الى أن الهيئة تتعامل بسرية تامة مع الشكاوى الواردة إليها، وتضمن الحماية للمبلغين والشهود، مضيفاً أن للهيئة صلاحيات ضابطة عدلية تعطيها القدرة على التحري والتقصي عن جرائم الفساد وجمع الأدلة المتعلقة بها، والقبض على مرتكبيها، والتحقق من صحة البلاغات.
