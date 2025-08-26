المصري: تعزيز الكفاءة الإدارية مدخل رئيس لتحسين الخدمات البلدية

الوكيل الإخباري- أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، أن تعزيز الكفاءة الإدارية يشكل المدخل الرئيس للارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، مشددا على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الإدارية، وضبط دوام الموظفين وفق القوانين النافذة، مشيرا الى أهمية التواصل المباشر مع المجتمع المحلي، وضمان العدالة في تقديم الخدمات لجميع المناطق التابعة لكل بلدية.



وأشار المصري خلال جولة ميدانية اليوم الثلاثاء، شملت بلديات: سحاب، والموقر، ورجم الشامي، إلى أن الوزارة تضع على سلم أولوياتها تعزيز المشاريع التنموية التي تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين، مبينا أن البلديات تعد شريكا أساسيا في التنمية من خلال تطوير البرامج الخدمية.

والتقى المصري خلال الجولة رئيس لجنة بلدية سحاب المهندس عيادة الحسبان واطلع على مستوى الخدمات، مشددا على ضرورة رفع كفاءة النظافة العامة وتعزيز الخدمات المقدمة.



وأكد خلال جولة في مناطق بلدية الموقر ولقائه رئيس اللجنة المهندس غازي الرقاد أهمية تكثيف حملات النظافة، ورفع الأنقاض والمخلفات بشكل دوري ومنتظم، وعدم حصر الجهود في الشوارع الرئيسية فقط.



وفي بلدية رجم الشامي، اكد المصري خلال لقائه رئيس اللجنة فارس أبو قاعود، ضرورة رفع مستوى الخدمات العامة وتحسين واقع النظافة، وبما يسهم في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، لافتا إلى حرص الوزارة على تقديم الدعم اللازم للبلديات، وتمكينها من القيام بدورها التنموي والخدماتي للمواطنين.