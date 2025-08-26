الجامعة الهاشمية وكلية الأمير الحسين العسكرية تبحثان تعزيز التعاون

الوكيل الإخباري- بحث رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري، وآمر كلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الفنية العسكرية، سبل تطوير التعاون الأكاديمي والبحثي والتدريبي بين الجانبين.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للجامعة اليوم الثلاثاء، تطرق اللقاء الى آفاق التعاون في مجالات متعددة تشمل البرامج الأكاديمية والتدريبية والتقنية والبحثية، حيث تم بحث إمكانية طرح برامج أكاديمية مشتركة، لا سيما على مستوى الدراسات العليا، تجمع بين الجانب النظري الأكاديمي والتطبيقي الفني، وبما يحقق التكامل بين التعليم الجامعي والتعليم التقني ويعزز جودة المخرجات التعليمية.



وأكد الحياري، أهمية ترسيخ التعاون مع القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، التي تمثل رمزا وطنيا راسخا في وجدان الأردنيين، وتتميز بكفاءتها العالية ومواكبتها لأحدث التطورات العلمية والتكنولوجية والرقمية، مشيدا بالدور المحوري للجيش العربي في حماية الوطن وتعزيز أمنه واستقراره.



وأعرب عن تقديره للدعوة الموجهة للجامعة للمشاركة الفاعلة في المؤتمر العلمي لسلاح الصيانة الملكي حول التعليم التقني في الأردن، ومشاركة الجامعة من خلال تقديم أوراق علمية وبحثية تسهم في مناقشة قضايا التعليم الفني والتقني وتدعم الجهود الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي.



وأشار إلى أن الجامعة حصلت على الموافقة لإنشاء كلية تقنية متخصصة، وتعمل حاليا على إعداد برامج تعليمية ذات جودة عالية تلبي احتياجات الاقتصاد، وتواكب التطورات التكنولوجية الحديثة، موضحا أن الجامعة تسير وفق مسارين متوازيين لتحديث برامجها وخططها الدراسية بشكل دوري، والسعي لطرح تخصصات تقنية جديدة، بما يضمن مواكبة أحدث المعايير الأكاديمية العالمية، ويعزز قدرتها على تخريج كفاءات مؤهلة.



من جانبه، أكد آمر الكلية، أهمية عقد المؤتمرات العلمية التي تناقش قضايا وطنية محورية، وفي مقدمتها التعليم التقني، مشيرا إلى أن التعليم التقني يشكل ركيزة أساسية في بناء القدرات الوطنية وتعزيز التنافسية في سوق العمل.



وأوضح أن الكلية، بصفتها إحدى وحدات سلاح الصيانة الملكي، تعمل على تنظيم المؤتمر العلمي الثاني لسلاح الصيانة الملكي الذي سيعقد خلال الفترة المقبلة بعنوان "التعليم التقني في الأردن"، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والمهندسين من الجامعات الحكومية والخاصة والقطاع الصناعي، إضافة إلى ممثلين عن القوات المسلحة.