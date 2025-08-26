مدير الأمن العام يلتقي السفير الأسترالي في المملكة

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الأمني والشرطي في البلدين الصديقين، وسبل تطويرها ضمن أطر استراتيجية ترتكز على تبادل الخبرات المكتسبة، بما يسهم في ترسيخ الأمن الشامل.
وأكد اللواء المعايطة، عمق العلاقات التي تجمع مديرية الأمن العام بنظيرتها الأسترالية، مشيداً بالتعاون القائم، وما يشهده من تطور دائم من خلال خطط وبرامج نوعية تعزز القدرات الأمنية والفنية المختلفة.
من جانبه، أعرب السفير الأسترالي عن تقديره لجهود مديرية الأمن العام وإجراءاتها المتطورة في ترسيخ منظومة الأمن الشامل، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الثنائي والبناء عليها، وبما ينعكس إيجاباً على مصلحة البلدين الصديقين.
-
أخبار متعلقة
-
مهرجان الفحيص تظاهرة ثقافية أبرزت عراقة المدينة
-
السفير هنداوي يقدّم أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً للأردن لدى سلوفاكيا
-
توكاييف يستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصوله كازاخستان
-
وزير الشؤون السياسية: المرأة شريك في رسم السياسات العامة وصناعة القرار
-
وزير النقل يبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون
-
الطاقة تستضيف محاضرة توعوية حول النزاهة ومكافحة الفساد
-
المصري: تعزيز الكفاءة الإدارية مدخل رئيس لتحسين الخدمات البلدية
-
الجامعة الهاشمية وكلية الأمير الحسين العسكرية تبحثان تعزيز التعاون