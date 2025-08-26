الثلاثاء 2025-08-26 07:18 م
 

مدير الأمن العام يلتقي السفير الأسترالي في المملكة

الثلاثاء، 26-08-2025 06:13 م
الوكيل الإخباري- التقى مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، في مكتبه، اليوم الثلاثاء، السفير الأسترالي لدى المملكة، برنارد لينش.اضافة اعلان


وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الأمني والشرطي في البلدين الصديقين، وسبل تطويرها ضمن أطر استراتيجية ترتكز على تبادل الخبرات المكتسبة، بما يسهم في ترسيخ الأمن الشامل.

وأكد اللواء المعايطة، عمق العلاقات التي تجمع مديرية الأمن العام بنظيرتها الأسترالية، مشيداً بالتعاون القائم، وما يشهده من تطور دائم من خلال خطط وبرامج نوعية تعزز  القدرات الأمنية والفنية المختلفة. 

من جانبه، أعرب السفير الأسترالي عن تقديره لجهود مديرية الأمن العام وإجراءاتها المتطورة في ترسيخ منظومة الأمن الشامل، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الثنائي والبناء عليها، وبما ينعكس إيجاباً على مصلحة البلدين الصديقين.
 
 
