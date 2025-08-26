قطر تقدم مقترحات جديدة لـ “صفقة غزة”

الوكيل الإخباري- كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن قطر قدّمت مقترحات جديدة لدفع مفاوضات تبادل الأسرى، فيما يصرّ نتنياهو على صفقة شاملة تشمل جميع الرهائن. وفي الداخل الإسرائيلي تتواصل الاحتجاجات وتطالب عائلات الأسرى بإتمام الاتفاق.

فيما شهدت جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة المقاومة حراكًا جديدًا مع دخول قطر على خط المبادرة بتقديم مقترحات إضافية على الإطار التفاوضي القائم.