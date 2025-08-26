الثلاثاء 2025-08-26 12:11 م
 

قطر تقدم مقترحات جديدة لـ “صفقة غزة”

قطاع غزة
غزة
 
الثلاثاء، 26-08-2025 11:25 ص

الوكيل الإخباري-    كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن قطر قدّمت مقترحات جديدة لدفع مفاوضات تبادل الأسرى، فيما يصرّ نتنياهو على صفقة شاملة تشمل جميع الرهائن. وفي الداخل الإسرائيلي تتواصل الاحتجاجات وتطالب عائلات الأسرى بإتمام الاتفاق.

فيما شهدت جهود الوساطة بين إسرائيل وحركة المقاومة حراكًا جديدًا مع دخول قطر على خط المبادرة بتقديم مقترحات إضافية على الإطار التفاوضي القائم.


وتزامنت هذه التحركات مع استمرار الموقف المتشدد لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت تتصاعد فيه الاحتجاجات داخل إسرائيل، فيما وجّهت عائلات الأسرى نداءً جديدًا للرأي العام.

 
 
