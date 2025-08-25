هكذا بلغ سعر الذهب عيار 21 بالأردن اليوم

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في السوق الأردني، اليوم الإثنين الموافق 25 آب/أغسطس 2025، وفقاً للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، وهو الأكثر طلباً في السوق المحلي، 68.40 ديناراً، وسعر شرائه من المواطنين 66.20 ديناراً.

وجاءت أسعار باقي العيارات لكل غرام على النحو التالي