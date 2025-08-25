هكذا بلغ سعر الذهب عيار 21 بالأردن اليوم

سعر البيع: 78.40 ديناراً
سعر الشراء: 76.00 ديناراً
سعر غرام الذهب عيار 18:
سعر البيع: 60.80 ديناراً
سعر الشراء: 56.30 ديناراً
سعر غرام الذهب عيار 14:
سعر البيع: 46.20 ديناراً
سعر الشراء: 41.600 ديناراً
