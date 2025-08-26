وزير النقل يبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون

وأكد القطامين خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية التي تربط الأردن بتركيا، مشيرا إلى أن قطاع النقل يشكل ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، متطلعا إلى المزيد من التعاون المشترك في قطاع النقل بما يخدم المصالح المتبادلة ويصب في مصلحة الشعبين الصديقين، والحرص على استدامة هذا التعاون وتعزيزه بما يواكب احتياجات المستقبل، وفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل الخبرات في النقل بشتى مجالاته.
من جهته، أكد السفير التركي متانة العلاقات الأردنية التركية والروابط الوثيقة التي تجمع البلدين، مبديا استعداد بلاده لتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن، ولا سيما في قطاع النقل الذي يعد عصبا رئيسا للاقتصاد.
وأشار إلى أن تركيا تتعاون مع الأردن في تطوير قطاع النقل السككي، خاصة في مشروع سكة الحديد الحجازي، من خلال المساهمة في ترميم مباني المؤسسة التاريخية وإنشاء متحف خاص بها، وبما يسهم في الحفاظ على هذا الإرث الحضاري العريق ويمنحه بعدا سياحيا واقتصاديا متجددا.
ولفت إلى اهتمام بلاده بتطوير شراكات عملية مع الأردن في مختلف مجالات النقل والخدمات اللوجستية، وبما يعزز من مكانة البلدين كمراكز إقليمية للتجارة ويواكب التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
