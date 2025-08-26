الثلاثاء 2025-08-26 07:18 م
 

توكاييف يستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصوله كازاخستان

الثلاثاء، 26-08-2025 05:57 م
الوكيل الإخباري-   استقبل رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف جلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصول جلالته مطار نور سلطان نزارباييف الدولي. اضافة اعلان
 
 
