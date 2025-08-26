توكاييف يستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصوله كازاخستان

-
أخبار متعلقة
-
مهرجان الفحيص تظاهرة ثقافية أبرزت عراقة المدينة
-
مدير الأمن العام يلتقي السفير الأسترالي في المملكة
-
السفير هنداوي يقدّم أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً للأردن لدى سلوفاكيا
-
وزير الشؤون السياسية: المرأة شريك في رسم السياسات العامة وصناعة القرار
-
وزير النقل يبحث مع السفير التركي تعزيز التعاون
-
الطاقة تستضيف محاضرة توعوية حول النزاهة ومكافحة الفساد
-
المصري: تعزيز الكفاءة الإدارية مدخل رئيس لتحسين الخدمات البلدية
-
الجامعة الهاشمية وكلية الأمير الحسين العسكرية تبحثان تعزيز التعاون