إعلام الأعيان تبحث تحديات الخطاب السلبي على منصات التواصل

وأكد داودية في مستهل الاجتماع أن ما يشهده الفضاء الإلكتروني من مضامين مسيئة يتطلب جهدا مؤسسيا لمواجهته، مشيرا إلى أهمية تكثيف اللقاءات مع المؤسسات الإعلامية الرسمية والأهلية، وتعزيز التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وبما يسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي والحد من التشويش الإعلامي، لإعادة ثقة المواطن بإعلام الدولة كمرجعية أساسية وموثوقة للمعلومة.
بدورهم، أكد أعضاء اللجنة ضرورة زيادة المخصصات المالية للمؤسسات الإعلامية الرسمية، ودعم المؤسسات الصحفية والمواقع الإعلامية الأهلية، داعيا الى الانفتاح على الإعلام بمختلف وسائله، التقليدي والحديث، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية للمؤسسات الإعلامية والرقابية، للوقوف على أبرز التحديات التي تواجهها.
وأوصت اللجنة في ختام الاجتماع بتنظيم ورشة عمل مهنية متخصصة تجمع قادة المجتمع من مختلف القطاعات، بهدف مناقشة سبل مواجهة المحتوى المضلل على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعم بناء خطاب وطني جامع يعزز الثقة بين المواطن والدولة ويحمي النسيج المجتمعي الأردني ويحمي رواية الدولة ويدافع عن منجزاتها الكبيرة.
وحضر الاجتماع الأعيان: سهير العلي، علي العايد، خالد الكلالدة، محمود فريحات، عمار القضاة، عمر العياصرة، وشرحبيل ماضي.
