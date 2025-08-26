فيديو .. مشهد غير مألوف لصقور على متن طائرة بصحبة مواطن خليجي

ويظهر الراكب وهو يسير داخل الطائرة حاملا صقوره، بينما قام بعض الركاب بالتقاط صور تذكارية له بهواتفهم المحمولة.
وأثار المشهد جدلا واسعا بين النشطاء على منصة "إكس"، حيث تساءل أحدهم عن إمكانية التحكم في الحيوانات داخل الطائرة، مشيرا إلى أن بعض البشر أنفسهم يعانون من ضغط الطيران، فكيف بالحيوانات؟
متداول :— عارف العضيلة (@msader16) August 26, 2025
رجل يصطحب صقوره معه على متن الطائرة، مثيرًا تفاعلاً واسعًا .
#صباح_الاشياء_المشرقه pic.twitter.com/cWnoyibkwj
روسيا اليوم
