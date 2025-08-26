الثلاثاء 2025-08-26 07:19 م
 

فيديو .. مشهد غير مألوف لصقور على متن طائرة بصحبة مواطن خليجي

فيديو .. مشهد غير مألوف لصقور على متن طائرة بصحبة مواطن خليجي
فيديو .. مشهد غير مألوف لصقور على متن طائرة بصحبة مواطن خليجي
 
الثلاثاء، 26-08-2025 05:39 م
الوكيل الإخباري-   تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام شخص يرتدي زياً عربياً  خليجياً باصطحاب مجموعة من الصقور معه على متن طائرة.اضافة اعلان


ويظهر الراكب وهو يسير داخل الطائرة حاملا صقوره، بينما قام بعض الركاب بالتقاط صور تذكارية له بهواتفهم المحمولة.

وأثار المشهد جدلا واسعا بين النشطاء على منصة "إكس"، حيث تساءل أحدهم عن إمكانية التحكم في الحيوانات داخل الطائرة، مشيرا إلى أن بعض البشر أنفسهم يعانون من ضغط الطيران، فكيف بالحيوانات؟


روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية مهرجان الفحيص تظاهرة ثقافية أبرزت عراقة المدينة

الرئاسة اللبنانية: نأسف للكلام الذي صدر عفواً عن منبرنا من قبل أحد ضيوفنا

عربي ودولي بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية بعد حديث الموفد الأمريكي توم باراك

مدير الأمن العام يلتقي السفير الأسترالي في المملكة

أخبار محلية مدير الأمن العام يلتقي السفير الأسترالي في المملكة

السفير هنداوي يقدّم أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً للأردن لدى سلوفاكيا

أخبار محلية السفير هنداوي يقدّم أوراق اعتماده سفيراً مفوضاً للأردن لدى سلوفاكيا

توكاييف يستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصوله كازاخستان

أخبار محلية توكاييف يستقبل جلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصوله كازاخستان

ل

شؤون برلمانية سؤال نيابي حول المدارس الحكومية المستأجرة

ل

أخبار محلية وزير الشؤون السياسية: المرأة شريك في رسم السياسات العامة وصناعة القرار

ل

شؤون برلمانية إعلام الأعيان تبحث تحديات الخطاب السلبي على منصات التواصل



 
 





الأكثر مشاهدة