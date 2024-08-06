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الملك يبحث هاتفيا مع ماكرون وميلوني وترودو جهود وقف التصعيد بالمنطقة

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني




 

الثلاثاء، 06-08-2024 05:37 م

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصالات هاتفية، الثلاثاء، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الجهود الدولية المبذولة لوقف التصعيد في المنطقة.


ونبه جلالته، خلال الاتصالات، من خطورة توسع دائرة الصراع في الإقليم، ما يستدعي تكثيف المساعي لوقف كل ما يهدد أمن المنطقة واستقرارها.


وتم التأكيد على أهمية الدفع باتجاه التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية.


ولفت جلالة الملك إلى أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

gnews

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