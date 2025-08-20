الأربعاء 2025-08-20 05:17 م
 

الملك يتابع تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

الملك يتابع تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي
الملك يتابع تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي
 
الأربعاء، 20-08-2025 05:07 م
الوكيل الإخباري-  تابع جلالة الملك عبدالله الثاني تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.اضافة اعلان
 
 
gnews

أحدث الأخبار

الملك يتابع تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

أخبار محلية الملك يتابع تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي

شركة كهرباء إربد

أخبار محلية كهرباء إربد تطلق خدمة إلكترونية لبراءة ذمة العقارات قبل نقل الملكية

إتاحة التقديم المباشر على تأشيرة العمرة من خارج السعودية دون وسيط

عربي ودولي إتاحة التقديم المباشر على تأشيرة العمرة من خارج السعودية دون وسيط

فلسطينيون خلال غارة إسرائيلية على مبنى في جباليا في شمال قطاع غزة

فلسطين ماكرون: العملية الإسرائيلية للسيطرة على غزة لن تؤدي سوى إلى كارثة

قطاع غزة

فلسطين مصادر مصرية: إسرائيل لم ترد حتى الآن على مقترح التهدئة في غزة

وزارة العمل

أخبار محلية %35.8 من الشكاوى الواردة لوزارة العمل تتعلق بعدم دفع الأجور

غزة

فلسطين 58 شهيدا في غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية

وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية مذكرة تفاهم بين "التنمية الاجتماعية" و مؤسسة الحسين للسرطان



 
 





الأكثر مشاهدة