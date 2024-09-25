الملك يجتمع برؤساء شركات وممثلي جامعات أمريكية

وأكد جلالته خلال الاجتماع، الذي نظمه حاكم ولاية ميريلاند ويس مور، أهمية البناء على الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، لتوسيع التعاون، بما يعود بالفائدة على البلدين.
وتحدث جلالة الملك عن رؤية التحديث الاقتصادي التي يمضي الأردن بتنفيذها بهدف ترويج الفرص الاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة تنافسية الصادرات، وتوفير فرص عمل للأردنيين.
وشدد جلالته على استمرار المملكة بتنفيذ مساري التحديث السياسي والإداري، رغم التحديات الإقليمية.
وبحث الاجتماع سبل الاستفادة من المزايا الاستثمارية في الأردن، كما تناول تجارب شركات أميركية رائدة تعمل فيه.
بدوره، تحدث مور عن أهمية التشبيك بين الأردن والشركات والجامعات الممثلة في الاجتماع، لبحث فرص التعاون والاستثمار.
وقد عقد جلالة الملك لقاء مع حاكم ولاية ميريلاند ويس مور، جرى خلاله استعراض الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.
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