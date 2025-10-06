رئيس الوزراء: ضرورة استكمال العمل وتشغيل “كراون بلازا البترا” مطلع العام المقبل

وفي أيار من العام 2024، قال رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في حينها، الدكتور عز الدين كناكريه، خلال اجتماع مع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور فارس البريزات، إن مشروع توسعة وإعادة تأهيل فندق كراون بلازا البترا تجاوزت نسبة إنجازه 90 بالمئة.
مشيرا إلى أن الفندق سيعاد افتتاحه قبل نهاية العام (2024)، متوقعا أن يوفر 200 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى العديد من فرص العمل غير المباشرة في القطاع السياحي والقطاعات الاخرى.
