الملك يدعو لتهدئة شاملة بالمنطقة لدى لقاءاته بقادة دول ورؤساء وزراء

الوكيل الإخباري- دعا جلالة الملك عبدالله الثاني لدى لقاءاته في نيويورك بقادة دول ورؤساء وزراء، اليوم الثلاثاء، إلى تهدئة شاملة في المنطقة، لتجنب انزلاق الإقليم نحو حالة من الفوضى وانعدام الاستقرار.

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فقد التقى جلالته، بالرئيس البرازيلي لويز اناسيو لولا سيلفا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، ورئيس وزراء إيرلندا سايمون هاريس، ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، كلا على حدة.



وأكد جلالة الملك خلال اللقاءات، التي عقدت على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته كاملة لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان وحماية المدنيين.

وأعاد جلالته التأكيد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في الضفة الغربية وعلى المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.



وجدد جلالة الملك الدعوة لتلبية الاحتياجات الطارئة لأهالي غزة وضمان وصول المساعدات دون اعتراض أو تأخير، لافتا إلى جهود الأردن في تعزيز الاستجابة الإنسانية في القطاع.



وبين جلالته ضرورة العمل بشكل جاد وفاعل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.



وتناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات.