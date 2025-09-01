الملك يزور مديرية سلاح الهندسة الملكي.

واستمع جلالته، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، إلى إيجاز من مدير سلاح الهندسة حول إنجازات المديرية في مجالات الإسناد الهندسي العام ومعالجة الذخائر العمياء.
وتطرق الإيجاز إلى كيفية التعامل مع مخلفات الصواريخ والطائرات المسيرة، ودعم الجهد الهندسي على الواجهات الحدودية.
وتجول جلالة الملك في معرض ضم أحدث الآليات الهندسية والأجهزة والمعدات الفنية المستخدمة، واطلع على نموذج لخنادق دفاعية استحدثت أخيرا لتعزيز القدرات الدفاعية لوحدات حرس الحدود.
وخلال الزيارة، اطلع جلالة القائد الأعلى على خطوط إنتاج مصنع اليوبيل للوازم الدفاعية المتخصص في إنتاج الأسلاك الشائكة المستخدمة في حماية الحدود، والذي يزود جميع تشكيلات القوات المسلحة باحتياجاتها من اللوازم الدفاعية والعسكرية، وأنشئ بإشراف مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية، من خلال الشركة العربية الدولية للإنشاءات والمقاولات المملوكة للقوات المسلحة، وفقا لأعلى المواصفات والمقاييس العالمية.
وأشاد جلالته بجاهزية المديرية وكفاءتها وتطورها ومواكبتها لأحدث المعايير والتقنيات التكنولوجية، التي تعزز من احترافية سلاح الهندسة الملكي.
