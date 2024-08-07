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الملك يستقبل قائد قوات الدفاع الماليزية

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني




 

الأربعاء، 07-08-2024 03:44 م
الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، قائد قوات الدفاع الماليزية الفريق أول محمد بن عبدالرحمن.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل توسيع التعاون، لا سيما في المجال الدفاعي.

كما جرى استعراض التطورات الراهنة في المنطقة.

وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.
gnews

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