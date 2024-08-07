الملك يستقبل قائد قوات الدفاع الماليزية

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية وسبل توسيع التعاون، لا سيما في المجال الدفاعي.
كما جرى استعراض التطورات الراهنة في المنطقة.
وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي.
-
أخبار متعلقة
-
الملكة رانيا العبدالله تلتقي رياديين شباب
-
صندوق الأمم المتحدة في الأردن يتلقى تمويلا فرنسيا
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
توضيح حكومي حول رسالة الطوارئ التي وصلت بعض هواتف الأردنيين
-
وفاة 3 أطباء أردنيين والنقابة تنعاهم - أسماء
-
الامن: دوريات سير باللباسين العسكري والمدني تزامنا مع نتائج التوجيهي
-
الملك يترأس اجتماعا لمجلس الأمن القومي
-
الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفير جمهورية الهند