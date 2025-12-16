الملك يستقبل وزيرة الخارجية السويدية

وأكد اللقاء، الذي عقد في قصر الحسينية، أهمية توسيع العمل المشترك وتبادل الخبرات، خاصة في المجالات الاقتصادية والدفاعية.
وشدد جلالة الملك على ضرورة تكثيف المساعي الدولية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مؤكدا ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة وضمان إيصال المساعدات، وثمن جلالته جهود السويد الإنسانية في القطاع.
وأكد جلالة الملك ضرورة وقف التصعيد في الضفة الغربية، محذرا من تبعات استمرار التوسع الاستيطاني غير القانوني هناك.
