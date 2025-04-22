الثلاثاء 2025-04-22 05:41 م
 

الملك يستقبل وفدا من مساعدي أعضاء الشيوخ والنواب بالكونغرس الأميركي

الملك يستقبل وفدا من مساعدي أعضاء الشيوخ والنواب بالكونغرس الأميركي
الملك يستقبل وفدا من مساعدي أعضاء الشيوخ والنواب بالكونغرس الأميركي
 
الثلاثاء، 22-04-2025 04:32 م

الوكيل الإخباري-   استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، وفدا من مساعدي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في قصر الحسينية.

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وجرى خلال اللقاء، بحث الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والتطورات في المنطقة.

 
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