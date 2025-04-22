الملك يستقبل وفدا من مساعدي أعضاء الشيوخ والنواب بالكونغرس الأميركي

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الثلاثاء، وفدا من مساعدي أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في الكونغرس الأمريكي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في قصر الحسينية.

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