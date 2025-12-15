الإثنين 2025-12-15 07:20 م

انخفاض على أسعار الذهب في الأردن

الإثنين، 15-12-2025 06:14 م
الوكيل الإخباري-  شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية، اليوم الاثنين، انخفاضًا ملحوظًا، بحسب التسعيرة الثانية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.اضافة اعلان


وانخفض سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر تداولًا بين المواطنين، بمقدار نصف دينار، ليبلغ 87.300 دينارًا للبيع، مقابل 83.700 دينارًا للشراء.

وتالياً التسعيرة:


Image1_1220251518144370401402.jpg
 
 


