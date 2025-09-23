الملك يشارك في اجتماع متعدد الأطراف عقد بدعوة من الولايات المتحدة الأميركية وقطر

11:12 م

الوكيل الإخباري- انطلق مساء الثلاثاء، اجتماعا يشارك فيه جلالة الملك عبدالله الثاني، يضم الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة دول عربية وإسلامية في نيويورك. اضافة اعلان





ويأتي الاجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 80.



وسيركز الاجتماع على التطورات الإقليمية، خصوصا الحرب على قطاع غزة.



