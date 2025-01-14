الملك يشهد تجهيز أكبر قافلة مساعدات أردنية متوجهة إلى قطاع غزة

ومنذ تأسيسها، أصبحت الهيئة الخيرية الهاشمية واحدة من أهم المؤسسات الخيرية التي تسهم في تحسين حياة الآلاف من الأسر المحتاجة، وتساهم في دعم قضايا إنسانية محلية وإقليمية ودولية.
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