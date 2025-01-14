 
الثلاثاء 2025-01-14 03:30 م
 

الملك يشهد تجهيز أكبر قافلة مساعدات أردنية متوجهة إلى قطاع غزة

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الثلاثاء، 14-01-2025 01:53 م

الوكيل الإخباري-    وصل جلالة الملك عبدالله الثاني ، ظهر الثلاثاء، إلى مستودعات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، في منطقة الغباوي بمحافظة الزرقاء، وشهد تجهيز أكبر قافلة مساعدات متوجهة إلى قطاع غزة.

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 وصادف العاشر من كانون الثاني 2025 الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيس الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، التي أُنشئت عام 1990 بموجب رؤية ملكية سامية تهدف إلى تعزيز العمل الخيري والإنساني في الأردن والعالم.


ومنذ تأسيسها، أصبحت الهيئة الخيرية الهاشمية واحدة من أهم المؤسسات الخيرية التي تسهم في تحسين حياة الآلاف من الأسر المحتاجة، وتساهم في دعم قضايا إنسانية محلية وإقليمية ودولية.

 
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