الملك يصل إلى مركز المؤتمرات في مدينة سمرقند والرئيس الأوزبكي في مقدمة مستقبليه

11:34 ص

الوكيل الإخباري- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني إلى مركز المؤتمرات في مدينة سمرقند.





واستقبل رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف جلالة الملك لدى وصوله مركز المؤتمرات.