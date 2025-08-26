الملك يصل إلى مركز المؤتمرات في مدينة سمرقند والرئيس الأوزبكي في مقدمة مستقبليه

واستقبل رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف جلالة الملك لدى وصوله مركز المؤتمرات.
-
أخبار متعلقة
-
إقرار موازنة محافظة مادبا للعام المقبل
-
التعليم العالي تعلن عن منح لدراسة الماجستير والدكتوراه في التشيك
-
مستو: عودة الطيران منخفض التكاليف بعد منتصف أيلول
-
وزير الصحة يُجري زيارة مفاجئة
-
وزير الصحة يجري تنقلات بين مدراء صحة
-
المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب بواسطة بالونات
-
تعميم على رؤساء الجامعات الرسمية بعدم إعلان نتائج القبول في البرنامج الموازي إلا بعد إعلان نتائج القبول الموحد
-
خطة أمنية ومرورية تزامناً مع اعلان نتائج التوجيهي لطلبة الصف الحادي عشر