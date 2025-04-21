الملك يعزي بوفاة البابا فرنسيس

الوكيل الإخباري- أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن تعازيه بوفاة قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، خلال رسالة بعثها إلى نيافة الكاردينال جيوفاني باتيستا ري، عميد مجمع الكرادلة، في حاضرة الفاتيكان.

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وعبر جلالته في الرسالة باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن مواساته لمجمع الكرادلة والكرسي الرسولي والمجتمع الكاثوليكي العالمي بهذا المصاب الأليم.