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الملك يعزي بوفاة البابا فرنسيس

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الإثنين، 21-04-2025 09:36 م

الوكيل الإخباري-    أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني عن تعازيه بوفاة قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، خلال رسالة بعثها إلى نيافة الكاردينال جيوفاني باتيستا ري، عميد مجمع الكرادلة، في حاضرة الفاتيكان.

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وعبر جلالته في الرسالة باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن مواساته لمجمع الكرادلة والكرسي الرسولي والمجتمع الكاثوليكي العالمي بهذا المصاب الأليم.


وأكد جلالة الملك أن قداسة البابا فرنسيس كرس حياته للعدل والسعي لتحقيق السلام، وعمل بتواضع ومحبة لصالح البشرية جمعاء، وسيبقى إرثه محفورا في قلوب الملايين حول العالم.

 
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