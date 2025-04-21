الملك يعزي بوفاة البابا فرنسيس

وعبر جلالته في الرسالة باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن مواساته لمجمع الكرادلة والكرسي الرسولي والمجتمع الكاثوليكي العالمي بهذا المصاب الأليم.
وأكد جلالة الملك أن قداسة البابا فرنسيس كرس حياته للعدل والسعي لتحقيق السلام، وعمل بتواضع ومحبة لصالح البشرية جمعاء، وسيبقى إرثه محفورا في قلوب الملايين حول العالم.
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