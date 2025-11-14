الجمعة 2025-11-14 07:44 م
 

الملك يعزي بوفاة رئيس مجلس الأوقاف في القدس الشيخ عبدالعظيم سلهب

ب
جلالة الملك عبدﷲ الثاني
 
الجمعة، 14-11-2025 07:02 م

الوكيل الإخباري- أعرب جلالة الملك عبدﷲ الثاني عن تعازيه بوفاة رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس سماحة الشيخ عبدالعظيم سلهب، رحمه الله، في برقية بعثها إلى الشيخ "محمد عزام" الخطيب التميمي، نائب رئيس المجلس.

اضافة اعلان


وأعرب جلالته في البرقية، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، مشيدا بجهود الفقيد عبر مسيرته الزاخرة بالعلم والعمل في خدمة المسجد الأقصى المبارك وأوقاف القدس والقضاء الشرعي والتعليم في المدينة المقدسة، وسائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.


كما بعث جلالة الملك برقية مماثلة إلى أسرة الفقيد.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية كهرباء إربد تتعامل مع بلاغات الأعطال خلال الظروف الجوية في الشمال

ب

أسواق ومال تريليون دولار خسائر العملات المشفرة بالقيمة السوقية

ا

خاص بالوكيل كشف تفاصيل انزلاق حافلة النقل العام في عمّان

ب

أخبار محلية الملك يعزي بوفاة رئيس مجلس الأوقاف في القدس الشيخ عبدالعظيم سلهب

ب

أخبار محلية افتتاح فعاليات اليوم العلمي الخامس لمجلس نقابة أطباء الأسنان بجرش

ا

أخبار محلية الملك يمنح الرئيس الإندونيسي وسام النهضة المرصع

ب

أخبار محلية بلدية شرحبيل تعلن عن دورات تدريبية لقطاع الشباب

ل

أخبار محلية فيديو - أمطار غزيرة تهطل على الطفيلة



 
 





الأكثر مشاهدة