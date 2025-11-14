الملك يعزي بوفاة رئيس مجلس الأوقاف في القدس الشيخ عبدالعظيم سلهب

وأعرب جلالته في البرقية، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، مشيدا بجهود الفقيد عبر مسيرته الزاخرة بالعلم والعمل في خدمة المسجد الأقصى المبارك وأوقاف القدس والقضاء الشرعي والتعليم في المدينة المقدسة، وسائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما بعث جلالة الملك برقية مماثلة إلى أسرة الفقيد.
