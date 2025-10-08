الأربعاء 2025-10-08 05:44 م
 

الملك: نفخر ونعتز بالعالم الأردني عمر ياغي

الملك: نفخر ونعتز بالعالم الأردني عمر ياغي ونبارك فوزه بجائزة نوبل للكيمياء
الملك: نفخر ونعتز بالعالم الأردني عمر ياغي ونبارك فوزه بجائزة نوبل للكيمياء
 
الأربعاء، 08-10-2025 04:50 م

الوكيل الإخباري-   هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، البروفيسور عمر  ياغي فوزه بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2025.

وقال جلالة الملك، إنّ الإنجاز فخر جديد يضاف إلى سجل الأردنيين المشرف في مختلف الميادين حول العالم.


وكتب جلالة الملك عبر منصة (إكس)، "نفخر ونعتز بالعالم الأردني البروفيسور عمر ياغي، ونبارك له وللأردن فوزه بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2025. هذا الإنجاز فخر جديد يضاف إلى سجل الأردنيين المشرف في مختلف الميادين حول العالم، ويثبت أن الأردني قادر على إحداث الفارق أينما تواجد."


حاز الأردني عمر ياغي، الأربعاء، على جائزة نوبل للكيمياء برفقة الياباني سوسومو كيتاغاوا والبريطاني المولد ريتشارد روبسون "لتطويرهم أطرًا معدنية عضوية".


وذكرت لجنة نوبل، على صفحتها على "إكس"، أن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم قررت منح جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025 لكل من عمر ياغي، وسوسومو كيتاغاوا، وريتشارد روبسون، "لتطويرهم أطرًا معدنية عضوية".

 
 
