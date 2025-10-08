الملك: نفخر ونعتز بالعالم الأردني عمر ياغي

وقال جلالة الملك، إنّ الإنجاز فخر جديد يضاف إلى سجل الأردنيين المشرف في مختلف الميادين حول العالم.
وكتب جلالة الملك عبر منصة (إكس)، "نفخر ونعتز بالعالم الأردني البروفيسور عمر ياغي، ونبارك له وللأردن فوزه بجائزة نوبل للكيمياء لعام 2025. هذا الإنجاز فخر جديد يضاف إلى سجل الأردنيين المشرف في مختلف الميادين حول العالم، ويثبت أن الأردني قادر على إحداث الفارق أينما تواجد."
حاز الأردني عمر ياغي، الأربعاء، على جائزة نوبل للكيمياء برفقة الياباني سوسومو كيتاغاوا والبريطاني المولد ريتشارد روبسون "لتطويرهم أطرًا معدنية عضوية".
وذكرت لجنة نوبل، على صفحتها على "إكس"، أن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم قررت منح جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2025 لكل من عمر ياغي، وسوسومو كيتاغاوا، وريتشارد روبسون، "لتطويرهم أطرًا معدنية عضوية".
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يعقد لقاء مع الرئيس الفرنسي في باريس
-
أشغال إربد: إجراءات على طريق البترول لتعزيز السلامة المروية
-
مذكرة تفاهم لزيادة تشغيل منتفعي صندوق المعونة من خلال البرنامج الوطني للتشغيل
-
إعادة فتح منشآت تصدير الأغنام إلى السعودية
-
الخارجية: نحمل إسرائيل مسؤولية سلامة أردنيين على متن سفينة "الضمير"
-
ولي العهد يلتقي الرئيس الفرنسي في الإليزيه
-
العيسوي: الأردن بقيادة الملك نموذج في الثبات على المبادئ والانتصار للحق
-
أمن الدولة تصدر أحكاماً بحق المتهمين بقضايا تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب والدرونز