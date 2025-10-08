ولي العهد يعقد لقاء مع الرئيس الفرنسي في باريس

ونقل سمو ولي العهد، خلال اللقاء، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني للرئيس ماكرون، وتقدير جلالته لدور فرنسا في حشد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وجهودها لوقف الحرب على غزة.
وجرى بحث سبل تعزيز التعاون بين الأردن وفرنسا، واستعراض الشراكات القائمة.
وأشاد سمو ولي العهد بمتانة العلاقات الأردنية الفرنسية، والتي قاربت ثمانية عقود، مثمنا دور فرنسا في دعم مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (مشروع الناقل الوطني للمياه)، ودعم الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.
وبالحديث عن الشأن الإقليمي، جدد سموه التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأكد سمو ولي العهد دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على استقرارهما وسيادتهما ووحدة أراضيهما.
وحضرت سمو الأميرة رجوة الحسين وعقيلة الرئيس الفرنسي السيدة بريجيت ماكرون جانبا من اللقاء.
وأقام الرئيس الفرنسي مأدبة غداء رسمية تكريما لسمو ولي العهد.
