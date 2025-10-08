ولي العهد يعقد لقاء مع الرئيس الفرنسي في باريس

الوكيل الإخباري- عقد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، لقاء بقصر الإليزيه في باريس، تناول العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين، والتطورات في المنطقة.

ونقل سمو ولي العهد، خلال اللقاء، تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني للرئيس ماكرون، وتقدير جلالته لدور فرنسا في حشد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وجهودها لوقف الحرب على غزة.



وجرى بحث سبل تعزيز التعاون بين الأردن وفرنسا، واستعراض الشراكات القائمة.



وأشاد سمو ولي العهد بمتانة العلاقات الأردنية الفرنسية، والتي قاربت ثمانية عقود، مثمنا دور فرنسا في دعم مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (مشروع الناقل الوطني للمياه)، ودعم الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين.



وبالحديث عن الشأن الإقليمي، جدد سموه التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.



وأكد سمو ولي العهد دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على استقرارهما وسيادتهما ووحدة أراضيهما.