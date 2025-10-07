الملك يعقد مباحثات مع ملك السويد

05:40 م

الوكيل الإخباري- عقد جلالة الملك عبدالله الثاني في ستوكهولم لقاء مع جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف، ملك السويد، بحضور جلالة الملكة سيلفيا. اضافة اعلان





وركز اللقاء على عمق علاقات الصداقة الأردنية السويدية، وسبل توسيع التعاون .



