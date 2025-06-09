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الملك يعلن عن إطلاق الأردن لمبادرات المركز العالمي لدعم المحيطات

جلالة الملك عبد الله الثاني خلال كلمته في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية.
جلالة الملك عبد الله الثاني خلال كلمته في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات في مدينة نيس الفرنسية.
 
الإثنين، 09-06-2025 02:19 م

الوكيل الإخباري-   ألقى جلالة الملك عبدﷲ الثاني، اليوم الاثنين، كلمة في افتتاح المؤتمر الثالث للأمم المتحدة للمحيطات، الذي يعقد في مدينة نيس الفرنسية، بتنظيم مشترك بين فرنسا وكوستاريكا وبحضور قادة دول ومسؤولين وخبراء دوليين.

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وأكد جلالة الملك أن المسطحات المائية تعد موردا حيويا مشتركا وعصبا لحياة المليارات من الكائنات الحية، التي تتعرض للخطر المباشر بسبب تهديدات مثل التغير المناخي والتلوث والاستغلال المفرط وفقدان التنوع البيولوجي.


وبين جلالته أن الدراسات تشير إلى أن الشعاب المرجانية في خليج العقبة تتمتع بمرونة استثنائية في مواجهة درجات الحرارة القصوى، وهذا يبعث الأمل في نجاتها، ويجعلها مختبرا فريدا يمكن تسخيره لإنقاذ الشعاب المرجانية حول العالم.


وأعلن جلالة الملك عن إطلاق الأردن لمبادرات العقبة للاقتصاد الأزرق والمركز العالمي لدعم المحيطات، وهو ما سيشكل فرصة لاختبار التقنيات الجديدة القابلة للتطوير لأغراض الاستخدام على المستوى العالمي.

 
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