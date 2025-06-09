الملك يعلن عن إطلاق الأردن لمبادرات المركز العالمي لدعم المحيطات

وأكد جلالة الملك أن المسطحات المائية تعد موردا حيويا مشتركا وعصبا لحياة المليارات من الكائنات الحية، التي تتعرض للخطر المباشر بسبب تهديدات مثل التغير المناخي والتلوث والاستغلال المفرط وفقدان التنوع البيولوجي.
وبين جلالته أن الدراسات تشير إلى أن الشعاب المرجانية في خليج العقبة تتمتع بمرونة استثنائية في مواجهة درجات الحرارة القصوى، وهذا يبعث الأمل في نجاتها، ويجعلها مختبرا فريدا يمكن تسخيره لإنقاذ الشعاب المرجانية حول العالم.
وأعلن جلالة الملك عن إطلاق الأردن لمبادرات العقبة للاقتصاد الأزرق والمركز العالمي لدعم المحيطات، وهو ما سيشكل فرصة لاختبار التقنيات الجديدة القابلة للتطوير لأغراض الاستخدام على المستوى العالمي.
-
أخبار متعلقة
-
الرئيس اللبناني يزور الأردن الثلاثاء
-
الملك يعقد لقاءات مع قادة لحشد المواقف الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
-
ولي العهد للملك: دمت يا سيدي رمزاً للفخر والعزة
-
الأمن العام: إجراءات متكاملة لتسهيل استقبال الحجاج في طريق العودة
-
سماء العقبة تتألق بعروض ضوئية احتفاء بالجلوس الملكي ويوم الجيش وتأهل "النشامى"
-
الملك يلتقي مع ماكرون ويؤكد حرص الأردن على توطيد العلاقات مع فرنسا
-
السلامي: موسى التعمري يعاني من إصابة خفيفة والجهاز الطبي يعمل على علاجه
-
وزير الأوقاف: حالتان من الحجاج ما تزالان في المستشفى