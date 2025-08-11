الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى المملكة العربية السعودية

02:55 م

الوكيل الإخباري- عاد جلالة الملك عبدﷲ الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الاثنين، بعد زيارة إلى المملكة العربية السعودية، رافقه فيها سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد. اضافة اعلان

