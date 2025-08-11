الإثنين 2025-08-11 04:14 م
 

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى المملكة العربية السعودية

جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي
الإثنين، 11-08-2025 02:55 م
الوكيل الإخباري-   عاد جلالة الملك عبدﷲ الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الاثنين، بعد زيارة إلى المملكة العربية السعودية، رافقه فيها سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد. اضافة اعلان
 
 
