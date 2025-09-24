الملك يعود إلى أرض الوطن

الوكيل الإخباري- عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الأربعاء، بعد مشاركة جلالته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين في نيويورك، وإلقائه كلمة الأردن.

وتضمن جدول أعمال زيارة العمل الملكية المشاركة في المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين واجتماع متعدد الأطراف بدعوة من الولايات المتحدة وقطر ولقاءات مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولين أمميين، وأعضاء من جمعية الأطباء الأردنية الأمريكية.