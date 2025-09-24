الأربعاء 2025-09-24 11:36 ص
 

الملك يعود إلى أرض الوطن

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
 
الأربعاء، 24-09-2025 11:25 ص

الوكيل الإخباري-   عاد جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أرض الوطن، اليوم الأربعاء، بعد مشاركة جلالته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين في نيويورك، وإلقائه كلمة الأردن.

وتضمن جدول أعمال زيارة العمل الملكية المشاركة في المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين واجتماع متعدد الأطراف بدعوة من الولايات المتحدة وقطر ولقاءات مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولين أمميين، وأعضاء من جمعية الأطباء الأردنية الأمريكية.


ورافق جلالته في الزيارة، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

 
 
