الملك يعود إلى أرض الوطن

وتضمن جدول أعمال زيارة العمل الملكية المشاركة في المؤتمر الدولي حول التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين واجتماع متعدد الأطراف بدعوة من الولايات المتحدة وقطر ولقاءات مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة ومسؤولين أمميين، وأعضاء من جمعية الأطباء الأردنية الأمريكية.
ورافق جلالته في الزيارة، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.
