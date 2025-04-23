الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى السعودية

11:55 ص

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الوكيل الإخباري- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، الأربعاء، متوجها إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عمل. اضافة اعلان





ويرافق جلالته، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.



وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.



